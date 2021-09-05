Poco F3 получил стабильную бета-версию MIUI 12.5 Enhanced

Компания Xiaomi довольно неожиданно выпустила фирменную оболочку MIUI 12.5 5 Enhanced Edition за пределами Китая. Стабильную бета-версию могут опробовать пользователи индийского Xiaomi Mi 11X и международного Poco F3. Помимо улучшения оптимизации, снижения энергопотребления и прочих улучшений, апдейт несет в себе патч безопасности системы за август.

Напомним, что Poco F3 характеризуется чипсетом Snapdragon 870, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 360 Гц и датчиком для регулировки цветовой температуры, АКБ ёмкостью 4520 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт, крошечной фронтальной камерой разрешением 20 Мп и диаметром 2,76 мм, тройной основной камерой с модулями на 48 Мп, 5 Мп и 8 Мп, модулем Wi-Fi 6, флеш-памятью UFS 3.1 и ОЗУ LPDDR5, стереодинамиками, поддержкой Dolby Atmos, поддержкой NFC и защитой от брызг (степень IP53).