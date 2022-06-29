Poco F4 5G установил рекорд продаж на Flipkart

Компания Xiaomi похвасталась успехами смартфона Poco F4 5G, который несколько дней назад появился в продаже по всему миру. Особенно новинка отличилась в Индии. Утверждается, что Poco F4 5G стал «самым продаваемым флагманом первой волны продаж» на торговой площадке Flipkart, хотя к флагманам его можно отнести с очень большой натяжкой. Якобы из-за повышенного наплыва покупателей сервера Flipkart стали работать со сбоями. Отметим, что в Индии Poco F4 5G оценен в 357 долларов.

Напомним, что смартфон оснащается восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 870, 6,67-дюймовым экраном Samsung E4 AMOLED с разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, фронтальной камерой разрешением 20 Мп, основной камерой с модулями на 64 Мп (есть оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4520 мАч, поддержкой Wi-Fi 6 и модулем NFC.
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