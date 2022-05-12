Poco F4 GT оценен в 56 тысяч рублей

Компания Xiaomi с завтрашнего дня начнет российские продажи смартфона Poco F4 GT, который был представлен в прошлом месяце. Новинка оценена в 56 тысяч рублей за вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, а также 66 тысяч рублей за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Напомним, что смартфон характеризуется флагманским чипсетом Snapdragon 8 Gen 1, 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 480 Гц и стеклом Gorilla Glass Victus, боковым сканером отпечатков пальцев, фронтальной камерой разрешением 20 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт, системой охлаждения с двумя испарительными камерами площадью 4860 мм2, выдвижными магнитными клавишами-курками, четырьмя громкоговорителями и вибромотором CyberEngine.
Hisense выпустит новый смартфон на электронных чернилах…
Hisense выпустит новый смартфон на электронных чернилахHisense представит свой последний смартфон на электронных чернилах во время запланированного мероприятия …
Пользователи в восторге от Realme GT Neo 3 …
Пользователи в восторге от Realme GT Neo 3 Компания Realme похвасталась успехами смартфона Realme GT Neo 3, первая партия которого появилась в прода…
В сети появился смартфон OnePlus PGZ110 с чипсетом Dimensity…
В сети появился смартфон OnePlus PGZ110 с чипсетом DimensityСегодня в сети интернета появилась информация о грядущем смартфоне OnePlus PGZ110 с чипсетом Dimensity 81…
OnePlus Nord 2T показали на видео до анонса…
OnePlus Nord 2T показали на видео до анонсаНевыпущенные телефоны имеют тенденцию к утечке, и в случае OnePlus Nord 2T это превращается в довольно об…
Обновление iOS 15.4.1 и iPadOS 15.4.1 устраняет проблему с р…
Обновление iOS 15.4.1 и iPadOS 15.4.1 устраняет проблему с рApple выпустила обновление iOS 15.4.1 и iPadOS 15.4.1 на всех поддерживаемых устройствах. Среди проблем,…
Black Shark 4 Pro выходит на мировой рынок…
Black Shark 4 Pro выходит на мировой рынокПочти через год после официального выпуска, Black Shark 4 Pro становится доступным на международном уровн…
Смартфон Honor Play 30 получит аккумулятор емкость 4900 мАч…
Смартфон Honor Play 30 получит аккумулятор емкость 4900 мАчHonor готовит к выпуску новый смартфон из серии Play. Новое устройство, получившее название Honor Play 30…
Флагман HONOR Magic4 Pro оценен в 1100 евро…
Флагман HONOR Magic4 Pro оценен в 1100 евроКомпания HONOR пополнила ассортимент топовых смартфонов моделью HONOR Magic4 Pro, которая среди прочего п…
Обзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностьюОбзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностью
Обзор Infinix NOTE 10 Pro NFC. Лучший смартфон до 20 тысяч?Обзор Infinix NOTE 10 Pro NFC. Лучший смартфон до 20 тысяч?
Сравнение Apple iPhone 13 Pro Max и Google Pixel 6. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 13 Pro Max и Google Pixel 6. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор BQ 6645L Element. Смартфон для школьникаОбзор BQ 6645L Element. Смартфон для школьника
Обзор vivo V23. Смартфон с 50МП селфи камерой и фотохромной крышкойОбзор vivo V23. Смартфон с 50МП селфи камерой и фотохромной крышкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor