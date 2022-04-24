Poco F4 GT показали на рендерах

В сети появились качественные изображения смартфона Poco F4 GT, официальный релиз которого состоится на следующей неделе. Аппарат выйдет в черной, серой и желтой расцветках, а также в двух вариантах памяти: 8/128 ГБ и 12/256 ГБ.

Смартфон также оснастят флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 480 Гц и стеклом Gorilla Glass Victus, боковым дактилоскопическим сенсором, селфи-камерой на 20 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), батареей ёмкостью 4700 мАч, поддержкой проводной 120-Вт зарядки, системой охлаждения с двумя испарительными камерами площадью 4860 мм2, выдвижными магнитными клавишами-курками, четырьмя громкоговорителями и вибромотором CyberEngine.