Poco F4 GT получил лучший вибромотор среди Android-смартфонов

Авторитетный инсайдер Ice Universe поделился интересной подробностью о представленном сегодня смартфоне Poco F4 GT. Утверждается, что перед нами первая Android-модель с вибрацией как у флагмана iPhone 13 Pro Max. Речь идет о крупном линейном двигателем по оси X от AAC Technology с эффективной полосой частот 50 Гц ~ 500 Гц, достигающей F0 при 130 Гц, как в iPhone 13. Во время презентации устройства было объявлено, что местный вибромотор выдает в игре Free Fire 90 эффектов.

Новинку также оснастили флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 480 Гц и стеклом Gorilla Glass Victus, боковым дактилоскопическим сенсором, селфи-камерой на 20 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), батареей ёмкостью 4700 мАч, поддержкой проводной 120-Вт зарядки, системой охлаждения с двумя испарительными камерами площадью 4860 мм2, выдвижными магнитными клавишами-курками и четырьмя громкоговорителями.
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