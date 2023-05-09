Poco F5 Pro оценили в 430 долларов

Компания Xiaomi объявила цены на представленный вчера смартфон Poco F5 Pro, который основан на мощном 4-нм процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Итак, новинка оценена в 430, 450 и 500 долларов за версии с 8/128, 12/256 и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка также оснащается 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 3200:1440 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 5, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп (сенсор Omnivision OV64B и OIS), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), системой охлаждения с испарительной камерой площадью 5000 мм2, АКБ на 5160 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 67 Вт и 30 Вт соответственно, а также операционной системой Android 13 с прошивкой MIUI 14 «из коробки».