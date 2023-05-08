Poco F5 Pro получил продвинутый экран

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Poco F5 Pro, которая, в числе прочего, получила производительную 4-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Новинка также характеризуется 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 3200:1440 пикселей, частотой обновления 120 Гц и стеклом Gorilla Glass 5, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (датчик Omnivision OV64B и OIS), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), системой охлаждения с испарительной камерой на 5000 мм2, батареей ёмкостью 5160 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок на 67 Вт и 30 Вт соответственно, а также предустановленной ОС Android 13 с оболочкой MIUI 14. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.