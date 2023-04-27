Poco F5 Pro получит камеру с оптической стабилизацией

Авторитетный информатор Судханшу Амбхоре поделился подробностями о смартфоне Poco F5 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, устройство оснастят прошлогодним флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц, селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (есть оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, подэкранным дактилоскопическим сенсором, батареей ёмкостью 5160 мАч, поддержкой 67-Вт проводной и 30-Вт беспроводной зарядок. Официальный релиз смартфон должен состояться 9 мая.

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