Poco F6 Pro показали на пресс-рендерах

В сеть утекли качественные изображения смартфона Poco F6 Pro, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. По предварительным данным, аппарат получит 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, систему охлаждения с испарительной камерой на 5000 мм², 6,67-дюймовый дисплей OLED с частотой обновления изображения 120 Гц, разрешением 2K, ШИМ-регулированием 3840 Гц, пиковой яркостью 4000 нит, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (Sony Light Hunter 800), 8 Мп (телефотообъектив) и 2 Мп (макро), АКБ ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт, стереодинамики, модули беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, ИК-датчик, модуль NFC и фирменный программный интерфейс HyperOS на базе Android 14.

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