Poco F6 Pro получит поддержку 120-Вт зарядки

В базе данных регулятора NBTC обнаружились сведения о смартфоне Poco F6 Pro, который проходит под каталожным номером 23113RKC6G. Он совпадает с выпущенным ранее в Китае Redmi K70. Таким образом, аппарат просто переименуют для международного рынка.

Смартфон оснащается 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 5000 мм², 6,67-дюймовым OLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц, разрешением 2K, ШИМ-регулированием 3840 Гц, пиковой яркостью 4000 нит, основной камерой с модулями на 50 Мп (Sony Light Hunter 800), 8 Мп (телефотообъектив) и 2 Мп (макро), АКБ ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт быстрой зарядки, стереодинамиками, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, ИК-датчиком, модулем NFC и программной оболочкой HyperOS на базе операционной системы Android 14. Если в Китае Redmi K70 оценен от 350 долларов, то в глобальной продаже за него попросят минимум 500 долларов.
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