Poco F6 Pro совсем скоро отправится в релиз

Дело в том, что модель Poco F6 Pro получила серийный номер 23113RKC6G, а Redmi K70 ранее был представлен с номером 23113RKC6C, так что разница лишь в последней букве индекса. Redmi K70 ранее был выпущен для китайского рынка — смартфон оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 2 и довольно неплох в плане характеристик. Также хотелось бы отметить, что Poco F6 Pro должен получить 6,67-дюймовый дисплей с разрешением 1440x3200, частотой обновления в 120 Гц и OLED-матрицу с пиковой яркостью в 4000 нит. Ещё стоит ожидать 12/16 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ встроенной памяти, тройную основную камеру (50 Мп основная, 8 Мп широкоугольная, 2 Мп макро), 16 Мп фронтальную камеру, сканер отпечатков пальцев в дисплее и поддержку быстрой зарядки 120 Вт.