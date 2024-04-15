Poco F6 Pro совсем скоро отправится в релиз

Совсем скоро компания Poco, которая является дочерним предприятием компании Xiaomi, должна обновить свою линейку так называемых «убийц флагманов». Информация об этом появилась достаточно давно, а сегодня предстоящий Poco F6 Pro был замечен в базе данных FCC — смартфон получил необходимую сертификацию от американского агентства перед тем, как его запустят в продажу на данном рынке. В рамках данной сертификации стало известно, что смартфон Poco F6 Pro будет оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, что в целом достаточно типичное явление для смартфонов современного уровня. При этом если посмотреть на модельный номер нового смартфона, можно предположить, что Poco F6 Pro будет всего лишь переименованной версией Redmi K70.

Дело в том, что модель Poco F6 Pro получила серийный номер 23113RKC6G, а Redmi K70 ранее был представлен с номером 23113RKC6C, так что разница лишь в последней букве индекса. Redmi K70 ранее был выпущен для китайского рынка — смартфон оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 2 и довольно неплох в плане характеристик. Также хотелось бы отметить, что Poco F6 Pro должен получить 6,67-дюймовый дисплей с разрешением 1440x3200, частотой обновления в 120 Гц и OLED-матрицу с пиковой яркостью в 4000 нит. Ещё стоит ожидать 12/16 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ встроенной памяти, тройную основную камеру (50 Мп основная, 8 Мп широкоугольная, 2 Мп макро), 16 Мп фронтальную камеру, сканер отпечатков пальцев в дисплее и поддержку быстрой зарядки 120 Вт.