Poco F8 Pro не получит комплектную зарядку

Авторитетный инсайдер Абхишек Ядав поделился подробностями о смартфоне Poco F8 Pro, который станет глобальной версией китайского Redmi K90. Если верить источнику, в комплект поставки устройства не войдет зарядное устройство. Изменятся ли характеристики смартфона, пока не сообщается.

Напомним, что Redmi K90 оснащается флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 5300 мм², 6,59-дюймовым плоским AMOLED-экраном с разрешением 2510:1156 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3500 нит и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Light Fusion 800 оптического формата 1/1,55 дюйма и OIS), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив), селфи-камерой разрешением 20 Мп, стереодинамики с настройкой Sound by Bose, кремний-углеродной батареей на 7100 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 22,5 Вт обратной зарядок, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, стеклянным корпусом толщиной 8 мм и металлической рамкой.
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
