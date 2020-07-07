Poco M2 Pro отправился в релиз

Если вы следите за рынком смартфонов, то знаете, что многие компании из Китая могут выпускать один и тот же смартфон для разных рынков с одними и теми же параметрами. Это весьма удобно для производителя, ведь то или иное название линейки в разных регионах может быть более узнаваемым для пользователей. Так получилось и с Poco M2 Pro — устройство выпустили в свет, объявив о быстрой зарядке и интересном дизайне, но если присмотреться, то вы поймете, что это просто Remi Note 9 Pro в новой обертке. Да, гаджет получил немного иной дизайн и быструю зарядку, но это не значит, что гаджет стал прямо новым, ведь оригинал представили в марте этого года. Вероятно, компания просто решила выйти на какой-то новый рынок, чтобы привлечь внимание к новому гаджету.