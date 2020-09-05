Poco M2 получит 6 ГБ ОЗУ и Full HD-дисплей

Компания Xiaomi опубликовала новый рекламный постер смартфона Poco M2, официальный анонс которого ожидается 8 сентября. Согласно тизеру, аппарат получит дисплей с разрешением Full HD+ и каплевидным вырезом для фронтальной камеры, тройную тыльную камеру и 6 ГБ оперативной памяти. По мнению инсайдеров, Poco M2 почти полностью повторит характеристики Redmi 9, как в свое время Poco M2 Pro оказался почти полной копией Redmi Note 9 Pro. Если это так, то нас ждет 6,53-дюймовый экран, батарея ёмкостью 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт и платформа MediaTek Helio G80.