Poco M4 Pro 4G получит 90-Гц AMOLED-экран В сети появились подробные характеристики смартфона Poco M4 Pro 4G, который будет представлен на глобальном рынке уже 28 февраля. Итак, аппарат получит 6,4-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц (в 5G-версии, например, будет IPS-дисплей), восьмиядерный процессор MediaTek Helio G96, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, селфи-камеру разрешением 16 Мп, тройную тыльную камеру с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки на 33 Вт и предустановленную фирменную оболочку MIUI 12.5 на основе операционной системы Android 11. В сети появились подробные характеристики смартфона Poco M4 Pro 4G, который будет представлен на глобальном рынке уже 28 февраля. Итак, аппарат получит 6,4-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц (в 5G-версии, например, будет IPS-дисплей), восьмиядерный процессор MediaTek Helio G96, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, селфи-камеру разрешением 16 Мп, тройную тыльную камеру с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки на 33 Вт и предустановленную фирменную оболочку MIUI 12.5 на основе операционной системы Android 11. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 18:52 . Продукт - Poco M4 Pro 4G Комментарии и отзывы Poco M4 Pro 4G

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