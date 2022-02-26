Poco M4 Pro получит Super AMOLED-экран

Бренд Poco поделился тизерами смартфона M4 Pro 4G, официальный релиз которого состоится уже 28 февраля. Итак, аппарат оснастят экраном Super AMOLED с врезанной селфи-камерой и яркостью до 1000 кд/кв.м, симметричными стереодинамиками, 3,5-мм гнездом для наушников, ИК-излучателем и предустановленным Poco Launcher 2.0.

Ранее сообщалось о восьмиядерной платформе MediaTek Helio G96, 6 или 8 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, фронтальной камере разрешением 16 Мп, тройной основной камере с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, аккумуляторе ёмкостью 5000 мАч и поддержке проводной зарядки мощностью 33 Вт.