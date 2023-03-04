Poco M5 скоро получит стабильную MIUI 14

Компания Xiaomi поделилась списком смартфонов Poco, которые получат обновление до финальной версии оболочки MIUI 14 в 2023 году. Перечень актуален для Индии, но обычно индийский релиз прошивок мало расходится по времени с глобальным. Итак, во втором квартале апдейт получат Poco F4 5G, F3 GT, X3 Pro, M5, M4 5G и C55. В третьем квартале обновление придет на Poco M4 Pro, X4 Pro 5G и M4 Pro 5G.

Напомним, что популярный бюджетный смартфон Poco M5 характеризуется 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, ОЗУ LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.2, слотом для карт памяти microSD, 3,5-мм гнездом для наушников, ИК-излучателем, стереодинамиками, адаптером беспроводной связи, Bluetooth 5.3, пластиковым корпусом, размерами 164:76,1:8,9 мм, массой 201 г, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 18-Вт проводной зарядки.