Poco M6 5G выпустят 22 декабря

Компания Xaiomi объявила, что официальная презентация смартфона Poco M5 5G состоится в Индии 22 декабря. Предполагается, что перед нами клон недавно выпущенного Redmi 13C 5G. Если это правда, «новинку» оснастят 12-нанометровой платформой MediaTek Helio G85, 6,74-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600:720 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и пиковой яркостью 600 кд/кв.м, тройной основной камерой с главным модулем на 50 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт и ОС Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14 «из коробки». В России Redmi 13C оценен в 13 тысяч рублей за версию с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.

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