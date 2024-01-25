Poco M6 Pro оценен в 23 тысячи рублей

В каталоге российского ритейлера «Ситилинк» появился смартфон Poco М6 Pro, который появится в продаже 1 февраля этого года. Аппарат оценен в 23 тысячи и 28 тысяч рублей за версии с 8/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что новинка характеризуется 6,67-дюймовым экраном Flow AMOLED с разрешением Full HD+, кадровой частотой обновления 120 Гц, ШИМ-регулировкой 1920 Гц, максимальной яркостью 1300 кд/м2 и дискретизацией касания 2160 Гц, селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик с углом обзора 118°) и 2 Мп, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G99-Ultra, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 67-Вт проводной зарядки, защитой от влаги и пыли (IP54), двумя динамиками, 3,5-мм аудиогнездом, ИК-портом, модулем NFC и предустановленной программной оболочкой HyperOS.
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