Poco X2 официально представлен

Официально представлен новый смартфон Poco X2, который не только выглядит довольно стильно и интересно, но и обладает целым перечнем дополнительных преимуществ в плане дисплея, камер и так далее. Производитель, конечно, просто скопировал смартфон Redmi K30, который является буквально таким же устройством, только с другим логотипом и названием, но это мало кого волнует на самом деле. Главное, что смартфон может похвастаться достаточно высокой производительностью при минимальной цене, а большего большинству потенциальных покупателей и не нужно. Все же мы не все можем себе позволить покупку смартфона за тысячу долларов, а флагманы других компаний примерно столько и стоят. С этим гаджетом у вас будет возможность сэкономить.