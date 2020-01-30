Poco X2 получит камеру на 64 Мп и двойную фронтальную камеру

Компания Xiaomi Poco представит смартфон Poco X2. Производитель уж раскрыл некоторые подробности смартфона, теперь еще и в сети появились некоторые характеристики Poco X2.

Также новинка получит двойную фронтальную камеру на 20 Мп и 2 Мп, вместо логотипа Redmi будет нанесена надпись Poco. Ещё смартфон оснастят 6.67 дюймовым RealityFlow дисплеем с частотой обновления 120 Гц. За производительность будет отвечать новый игровой процессор Qualcomm Snapdragon 730G. За автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 27 Вт.

Основная камера получит четыре модуля: 64 Мп датчик Sony IMX686, а также сенсоры на 8, 2 и 5 Мп.