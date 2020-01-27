Poco X2 с игровым процессором Snapdragon 730G и 120 герцовым дисплеем

Компания Xiaomi Poco наконец-то объявил дату презентации своего нового смартфона Poco X2.

Флагман Xiaomi Poco X2 представят 4 февраля 2020 года в Индии.

Смартфон Poco X2 станет глобальной версией смартфона Redmi K30 4G. Poco X2 получит такой же дырявый IPS LCD дисплей на 6.67 дюймов с разрешением FHD+ и частотой обновления изображения 120 герц.

За производительность будет отвечать новый игровой процессор из серий G. Это процессор Qualcomm Snapdragon 730G который будет работать в паре с 6/8 ГБ ОЗУ.

За автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью на 4500 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой. Также смартфон будет оснащен NFC модулем для бесконтактных платежей Google Pay.