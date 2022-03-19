Poco X3 Pro получает обновление MIUI 13 на базе Android 12

Xiaomi начала глобальное развертывание MIUI 13 на базе Android 12 для Poco X3 Pro в начале этого месяца, Индия является последним рынком, получившим новейшую пользовательскую оболочку Android от компании.

Обновление имеет номер версии 13.0.1.0.SJUINXM и весит 3,1 ГБ. Он поставляется с исправлением безопасности Android от февраля 2022 года и позволяет открывать приложения в виде плавающих окон с боковой панели. В новой прошивке также улучшена поддержка специальных возможностей для приложений «Телефон», «Часы» и «Погода».

Утверждается, что обновление MIUI 13 в настоящее время распространяется только на устройства X3 Pro, зарегистрированные в программе Mi Pilot, поэтому если вы не являетесь ее участником, вам придется подождать, пока Poco выпустит обновление для всех.