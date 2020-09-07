Poco X3 содержит только самое необходимое

Xiaomi Poco представляет свое фирменное устройство среднего класса Poco X3.

Poco решила снабдить X3 процессором Qualcomm Snapdragon 732G который работает на OC Android 10 с фирменной оболочкой MIUI 12 от Xiaomi. Новинка поставляется в двух конфигурациях хранилища - 6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ хранилища и 6 ГБ + 128 ГБ хранилища. Отображения представляет собой 6,67-дюймовый Full HD + с частотой обновления изображения 120 Гц. Дисплей покрывает 84% цветовой гаммы NTSC и 87,4% цветовой гаммы DCI-P3. Дисплей также поддерживает HDR10 и имеет сертификат TUV Rheinland Low Blue Light.

Новинка получила квадро камеру, во главе которой стоит 64-мегапиксельный датчик Sony IMX682. Остальные три - это 13-мегапиксельная сверхширокоугольная камера, 2-мегапиксельный макросенсор и 2-мегапиксельный датчик глубины. Фронтальная камера получила 20 Мп.

Другими ключевыми особенностями смартфона является защита от брызг IP53, боковой датчик отпечатков пальцев, ИК-передатчик, поддержка быстрой зарядки 33 Вт, аккумулятор ёмкостью 5160 мАч, NFC модуль для бесконтактных платежей, двойные стереодинамики, гибридная двойная SIM-карта, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5 и аудиопорт 3,5 мм.

Цены

  • 6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ - 329 долларов
  • 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ - 399 долларов
Предзаказ на смартфон открывается 8 сентября на официальном сайте производителя.
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