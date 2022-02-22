Poco X4 Pro 5G будет иметь 108-мегапиксельную камеру и процессор Snapdragon 695

Poco проведет мероприятие во время MWC, и мы ожидаем увидеть новые смартфоны Poco M4 Pro и Poco X4 Pro 5G.

Сегодня стало известно что Poco X4 Pro 5G будет оснащен чипсетом Snapdragon 695 и 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. На задней панели будет расположена основная камера на 108 МП и сверхширокоугольная камера на 8 МП, а также макрокамера на 2 МП.

Емкость аккумулятора Poco X4 Pro 5G составляет 5000 мАч, мощность зарядки достигает 67 Вт, а полная зарядка занимает 41 минуту. Poco X4 Pro 5G будет отличаться от Redmi Note 11 Pro своим интерфейсом — ожидается лаунчер Poco поверх MIUI 13 на базе Android 11.

Amazon намекнул на Poco с 256 ГБ памяти, но могут быть доступны и другие версии. Мероприятие запланировано на 28 февраля.