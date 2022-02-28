Poco X4 Pro 5G оценен в 29 500 рублей

Компания Xiaomi поделилась подробностями российского релиза представленного сегодня смартфона Poco X4 Pro 5G. Рекомендованная цена новинки составит 34 тысяч рублей за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также 37 тысяч рублей за 8/256 ГБ памяти. Продажи стартуют 7 марта. При этом с 7 по 9 марта смартфон можно будет приобрести со скидкой за 29 500 рублей и 32 500 рублей соответственно.

Напомним, что новинка характеризуется 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, яркостью до 1200 кд/кв.м и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, однокристальной системой Snapdragon 695 5G, тройной основной камерой с главным модулем разрешением 108 Мп (датчик Samsung HM2), сверхширокоугольным модулем с углом обзора 118° и 2 Мп макро-камерой, фронтальной камерой на 16 Мп, корпусом толщиной 8,12 мм и массой 205 г, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной 67-Вт зарядки, стереодинамиками и предустановленной ОС Android 11 с прошивкой MIUI 13.
Комментарии и отзывы Poco X4 Pro 5G
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