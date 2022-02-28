Poco X4 Pro 5G получил 120-Гц AMOLED-экран

Принадлежащий Xiaomi бренд Poco пополнил ассортимент смартфонов среднего уровня моделью Poco X4 Pro 5G, которая появится в продаже уже 2 марта. Итак, аппарат оснастили 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, яркостью до 1200 кд/кв.м и 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3, восьмиядерной платформой Snapdragon 695 5G, тройной тыльной камерой с главным модулем разрешением 108 Мп (сенсор Samsung HM2), сверхширокоугольным модулем с углом обзора 118° и 2 Мп макро-камерой, селфи-камерой на 16 Мп, корпусом толщиной 8,12 мм и массой 205 г, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 67-Вт зарядки, модулем NFC, 3,5-мм аудиогнездом, стереодинамиками и предустановленной ОС Android 11 с оболочкой MIUI 13. Версия с 6/128 ГБ памяти будет стоить для первых покупателей 270 евро, а с 8/256 ГБ – 320 евро. Рекомендованные цены составляют 300 и 350 евро соответственно.