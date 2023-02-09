Poco X5 и Poco X5 Pro появились в российской продаже

Напомним, что старшая модель оснащается 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления изображения 120 Гц, высокой яркостью 1200 кд/кв.м, поддержкой Dolby Vision и HDR10+, боковым сканером отпечатков пальцев, производительной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 778G с поддержкой сотовых сетей 5G, системой охлаждения с испарительной камерой, тройной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 67-Вт проводной зарядки, фирменной прошивкой MIUI 14 на базе операционной системы Android 13, ИК-излучателем и поддержкой NFC.