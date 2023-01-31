Poco X5 и Poco X5 Pro представят 6 февраля

Компания Xiaomi объявила, что смартфоны Poco X5 и Poco X5 Pro будут представлены уже 6 февраля. Предполагается, что перед нами не новые модели, а переименованные Redmi Note 12 5G и Redmi Note 12 Pro Speed Edition.

Если это правда, то стандартную модель оснастят OLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц (есть режимы с 90 Гц или 60 Гц), восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP53, 3,5-мм разъемом для наушников, ИК-излучателем и боковым сканером отпечатков пальцев.