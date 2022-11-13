Poco X5 может первым получить прошивку MIUI 14

Еще не представленный официально смартфон Poco X5 был обнаружен в базах данных сразу двух регуляторов: FCC и BIS. Это позволило узнать некоторые характеристики грядущей новинки. Итак, аппарат получит поддержку сотовых сетей пятого поколения, двухдиапазонный модуль Wi-Fi, батарею ёмкостью 5000 мАч и фирменную оболочку MIUI 14. Есть вероятность, что Poco X5 станет первым смартфоном бренда с предустановленной MIUI 14.

Ранее слухи прочили Poco X5 IPS-дисплей с частотой обновления 120 Гц и довольно производительную восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 778G Plus.