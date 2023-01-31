Poco X5 получит очень яркий экран

Известный достоверными утечками информатор Судханшу Амбхоре опубликовал изображение с характеристиками смартфона Poco X5, который будет представлен 6 февраля. Итак, аппарат оснастят однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, максимальной яркостью 1200 кд/м2 и кадровой частотой 120 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 13 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт. Также на презентации будет представлена старшая модель Poco X5 Pro.

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