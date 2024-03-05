Poco X6 Neo показали на фото

Профильное издание Gadgets360 поделилось живыми фотографиями смартфона Poco X6 Neo, официальный релиз которого ожидается в Индии в самое ближайшее время. Предполагается (и снимки это подтверждают), что перед нами международная версия выпущенного ранее в Китае Redmi Note 13R Pro.

Если это правда, смартфон оснастят 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью 1000 нит, 6-нм процессором MediaTek Dimensity 6080, 12 ГБ оперативной памяти формата LPDDR4x, 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 108 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, предустановленной прошивкой MIUI базе ОС Android 14, боковым сканером отпечатков пальцев и поддержкой сотовых сетей пятого поколения.
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