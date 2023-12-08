Poco X6 Pro засветился в базе данных FCC

В базе данных американского регулятора FCC появились сведения о смартфоне Poco X6 Pro, который еще не был представлен официально. Ведомство подтвердило наличие версий на 8/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

По предварительным данным, смартфон оснастят 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 8300-Ultra, испарительной камерой на 5000 мм², фирменной прошивкой Xiaomi Hyper OS, 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешение 1,5K, частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации касания 2160 Гц, пиковой яркостью 1800 нит и ШИМ-затемнением 1920 Гц, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп (OIS), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт и бесконтактной оплаты NFC, подэкранным сканером отпечатков пальцев, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, а также стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos.
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