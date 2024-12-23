Poco X7 5G получит камеру с оптической стабилизацией

Авторитетный информатор Парас Гуглани опубликовал изображение и подробности о характеристиках смартфона Poco X7 5G, который скоро будет представлен на международном рынке. Итак, устройству приписывают наличие 6,67-дюймового AMOLED-экрана с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц и стеклом Corning Gorilla Victus 2, 4-нанометрового процессора MediaTek Dimensity 7300 Ultra с тактовой частотой до 2,8 ГГц, до 12 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ флеш-памяти, 50-Мп тыльной камеры с поддержкой оптической стабилизации, 20-Мп фронтальной камеры, аккумулятора ёмкостью 5110 мАч, поддержки 45-Вт проводной быстрой зарядки и корпуса с защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, а также чёрной, светло-зелёной и серебристой расцветок.