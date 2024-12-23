Poco X7 Pro 5G получит аккумулятор на 6000 мАч

Индийский информатор Парас Гуглани раскрыл подробности о смартфоне Poco X7 Pro 5G, официальный релиз которого ожидается в начале 2025 года. Итак, аппарат оснастят 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, яркостью до 3000 нит и частотой обновления изображения 120 Гц, новой 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 8400 Ultra, сдвоенной основной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп (датчик изображения Sony IMX882 и поддержка OIS), аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки на 90 Вт, системой охлаждения Liquid Cool 4.0, защитой от пыли и воды согласно степени IP68, защитным стеклом Corning Gorilla Victus 7i и предустановленной прошивкой Xiaomi HyperOS 2 на базе операционной системы Android 15.