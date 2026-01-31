Poco X8 Pro Max получит батарею на 8500 мАч

В коде прошивки HyperOS обнаружились подробности о смартфонах Poco X8 Pro и Poco X8 Pro Max, которые еще не были представлены официально. Первая получит батарею ёмкостью 6500 мАч, а второй достанется аккумулятор на 8500 мАч. Обе модели будут поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт. По данным инсайдеров, перед нами глобальные версии выпущенных недавно в Китае Redmi Turbo 5 и Redmi Turbo 5 Max, но с урезанными батареями.

Если это правда, то Poco X8 Pro Max получит ещё металлическую раму, изготовленную на станке с ЧПУ, заднюю панель из стекловолокна, 6,83-дюймовый дисплей с разрешением 1,5K, пиковой яркостью 3500 нит и ШИМ-регулировкой яркости с частотой 3840 Гц, 3-нм 8-ядерный процессор MediaTek Dimensity 9500s, ОЗУ LPDDR5X Ultra, встроенную память UFS 4.1, продвинутую 3D-систему охлаждения, 50-Мп тыльную камеру с оптической стабилизацией, поддержку 27-Вт обратной проводной зарядки, подэкранный ультразвуковой дактилоскоп, симметричные двойные динамики, а также полноценную защиту от воды и пыли (IP66, IP68, IP69 и IP69K).