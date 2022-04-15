Poco готовится представить бюджетный смартфон Poco C40

Бренд Poco готовится представить бюджетный смартфон Poco C40, преемника модели Poco C31.

Poco C40 может получить чипсет SoC JLQ JR510. Что это за платформа, пока неясно, но данные Geekbench говорят о том, что она имеет четыре ядра Arm Cortex-A 53 с частотой 1,5 ГГц и четыре ядра Arm Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц. По идее, его производительность должна быть на уровне SoC MediaTek G35 и Snapdragon 450. Крмое того, смартфон будет оснащен оболочкой MIUI Go - облегченную версию фирменного интерфейса, что сделает его более быстрым и отзывчивым на недорогих смартфонах, таких как Poco C40. Важно отметить, что MIUI Go будет базироваться на Android 11. Poco C40 станет одним из самых дешевых смартфонов Xiaomi. Дата релиза не раскрыта.