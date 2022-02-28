Poco представила X4 Pro 5G

Те, кто следит за махинациями китайского рынка телефонов, возможно, помнят, что когда-то Poco была бюджетным подразделением Xiaomi. С тех пор, как последний решил отделить первого, Poco твердо стоит на ногах и расширяет ассортимент доступных телефонов, которые предлагает потребителям. Сегодня на MWC компания демонстрирует новый флагман X4 Pro 5G. X4 Pro 5G оснащен 6,67-дюймовым дисплеем FHD+ с частотой обновления 120 Гц и подсветкой, способной выдавать до 700 нит. Poco надеется привлечь новых клиентов обещанием 108-мегапиксельной основной камеры с апертурой f/1.9, 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камеры и 2-мегапиксельного макрообъектива. Спереди, тем временем, находится 16-мегапиксельная камера с отверстием f/1.4.

Однако внутри скрывается «премиум-средний уровень» Snapdragon 695 5G, расположенный вместе с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти или 8 ГБ ОЗУ/256 ГБ. Предлагается поддержка дополнительного хранилища объемом 1 ТБ, а также зарядное устройство на 67 Вт, которое входит в комплект — полезно, поскольку батарея емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку на 67 Вт. Вы можете простить датчик отпечатков пальцев на боковой кнопке, если вы тоже меломан, поскольку он сертифицирован как для звука высокого разрешения, а также по-прежнему поставляется с редким и красивым разъёмом для наушников 3,5 мм. Однако на данный момент мы не совсем знаем, будет ли какой-либо из этих телефонов доступен для покупки в США и Европе и сколько они будут стоить.