Poco представила X4 Pro 5G

Однако внутри скрывается «премиум-средний уровень» Snapdragon 695 5G, расположенный вместе с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти или 8 ГБ ОЗУ/256 ГБ. Предлагается поддержка дополнительного хранилища объемом 1 ТБ, а также зарядное устройство на 67 Вт, которое входит в комплект — полезно, поскольку батарея емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку на 67 Вт. Вы можете простить датчик отпечатков пальцев на боковой кнопке, если вы тоже меломан, поскольку он сертифицирован как для звука высокого разрешения, а также по-прежнему поставляется с редким и красивым разъёмом для наушников 3,5 мм. Однако на данный момент мы не совсем знаем, будет ли какой-либо из этих телефонов доступен для покупки в США и Европе и сколько они будут стоить.