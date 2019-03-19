Pocophone F2 готовится к релизу

На просторах интернета появилась информация о смартфоне Pocophone F2, который вроде как совсем скоро планируют отправить в релиз. Даже есть информация из базы бенчмарка, где указано название модели и ее начинка. Если верить этим данным, у смартфона будет процессор Qualcomm Snapdragon 855, который сейчас считается самым производительным на мобильном рынке, плюс приличный объем оперативной памяти и хороший дисплей. В принципе, в этом нет ничего нового или удивительного, ведь даже предыдущая модель Pocophone тоже была довольно неплохой в плане начинки, только материалы корпуса подкачали. Но, в этот раз, возможно, ситуацию исправят и дадут более привлекательный дизайн. Пока что говорить об этом еще рано, но мы подождем.