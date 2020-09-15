Подбираем чехол для Honor 9S (DUA-LX9)

К сожалению, в последнее время производители пришли к выводу, что делать свои смартфоны более производительными можно, а вот делать упор на прочность корпуса вовсе не обязательно. Это, конечно, достаточно грустно, так как пользователь приобретает себе устройство, которое через месяц активного использования уже будет выглядеть не очень привлекательно. Кому-то не проблема покупать новые смартфоны каждые полгода или даже чаще, но если вы не планируете тратить столько денег, то лучше купить чехол для Honor 9S (DUA-LX9). В этом случае ваше устройство будет защищено от различных повреждений и вы сможете спокойно пользоваться всеми функциями продукта на протяжении достаточно длительного времени.

Например, стоит отметить, что на тыльной стороне устройства расположена пластиковая панель, которая априори плохо справляется с защитой от царапин. Этот пластик достаточно неплохо сдерживает комплектующие гаджета, но при падении или сильном воздействии гаджет не выдержит, так как каркас достаточно тонкий и как-то сохранить его в целостности и сохранности будет проблематично. С другой стороны, у нас есть отличное решение на этот случай — пользователь может совершенно спокойно приобрести себе защитный чехол, который будет выступать дополнительной степенью защиты. Это довольно доступный вариант, который при этом еще нужно правильно выбирать. Мы сейчас расскажем, как это делать, чтобы вы купили лучшее решение на рынке.

Начнем с того, что наиболее популярным решением на рынке выступает вариант из пластика — в продаже имеется просто море таких вариантов, так что пользователь легко и быстро найдет себе нужный продукт. Чехол из пластика хорош тем, что он неплохо защищает устройство от царапин ,сколов и даже падений с небольшой высоты, при этом стоимость гаджета достаточно низкая и пользователь может заказать себе тот дизайн, который ему нравится больше всего. Также популярностью пользуется вариант чехла из силикона, который моментально привлекает к себе внимание своей тонкостью и легкостью, проблема только в том, что такой вариант аксессуара плохо защищает устройство при падениях.

Главное не стоит экономить на приобретении защитного аксессуара, так как на самом деле ремонт или замена тыльной стороны устройства обычно обходятся в большую сумму, чем приобретение чехла. Обязательно изучите этот вопрос и закажите тот вариант, который вам подходит.
Комментарии и отзывы Honor 9S (DUA-LX9)
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