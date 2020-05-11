Подбираем чехол для Samsung Galaxy A10e

Многие пользователи ошибочно считают, что проблемы с корпусом есть только у дорогих премиальных смартфонов флагманского уровня, тогда как на самом деле проблемы с царапинами есть у абсолютно всех гаджетов на рынке. Например, чехол для Samsung Galaxy A10e мы тоже вполне спокойно можем рекомендовать, ведь пусть этот смартфон и является представителем начального класса, но у него все равно достаточно привлекательный корпус, портить который различными царапинами совершенно не стоит. Намного проще приобрести чехол, который будет защищать смартфон от различных проблем, и пользоваться гаджетом в полную силу.

Начнем с самого доступного варианта — вы можете совершенно спокойно использовать чехол из силикона, который стоит очень мало, весит тоже всего пару десятков грамм, при этом продукт способен принять на себя все царапины и сколы. Большего нам и не нужно — достаточно того, что смартфон будет защищен от различных проблем, которые встречаются на его пути. Спустя пару месяцев использования вы просто выбросите один чехол, а на его место поставите второй, который тоже будет отлично принимать удары на себя, тогда как гаджет останется в целости и невредимости. Отличная защита за эти деньги на самом деле.

Также есть вариант из пластика, который отлично справляется с различными задачами на своем пути. Например, данный чехол лучше справляется с защитой при падении — пластик чуть более толстый и прочный, он легче воспринимает удары при падении или при давлении на пользователя. Так что это достаточно отличный вариант для тех пользователей, которые все же изредка роняют свои гаджеты на твердую поверхность. Хотя, конечно, лучше этого не делать, так как любой смартфон плохо справляется с различными падениями даже в очень прочном чехле, что уж говорить о недорогом варианте из пластика. Даже металлические варианты не дают защиты на сто процентов.

Естественно, есть варианты из металла или кожи, они стоят дороже, но при этом дают чуть больше уверенности в том, что пользователь при неаккуратном использовании останется с полноценно работающим смартфоном. В определенных ситуациях такие чехлы имеют даже большую привлекательность, чем варианты из пластика или силикона, но тут уже вы смотрите по своим предпочтениям и требованиям к модели. Не всегда есть смысл платить много денег за прочный и тяжелый чехол из какого-то металла, на самом деле.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A10e
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