Подборка беспроводных игровых наушников до 10 000. HyperX Cloud Stinger Wireless PC

HyperX Cloud Stinger Wireless PC

Погружение в виртуальную реальность должно быть максимальным, иначе от игр настоящего удовольствия не получить. А этого можно добиться только путем усовершенствования звука динамиков. К счастью, провода уже практически в прошлом. Миром завладевают беспроводные технологии, что сказывается, само собой, и на игровых наушниках, которые с каждым днем становятся все более массовым продуктом. Сегодня мы представляем вам подборку популярных беспроводных геймерских наушников.

Данная модель гарнитуры, разработанная специалистами HyperX, имеет массу особенностей и разных преимуществ, что позволит вам наслаждаться великолепным звучанием в любимых играх долгие часы напролет. В первую очередь, стоит отметить стабильное и надежное беспроводное соединение, которое функционирует в частотном диапазоне 2,4 ГГц.HyperX Cloud Stinger для ПК может похвастаться амбушюрами закрытого типа, а также крупными 50-миллиметровыми динамиками, которые обеспечивают великолепное качество звучания без каких-либо помех и искажений, а также усиленным басом. В совокупности все это позволит вам еще сильнее погрузиться во внутриигровые события и мгновенно улавливать мельчайшие звуковые детали. Также амбушюры беспроводных наушников обладают мягким пенным наполнителем с эффектом памяти, плюс они могут похвастаться эргономичной конструкций с функцией вращения на 90 градусов, что в совокупности обеспечивает максимум удобства и в процессе игры и при ношении гарнитуры на шее.

Стоит также отметить наличие удобно расположенных элементов управления гарнитурой, которые позволяют регулировать громкость звучания, а также включать устройство.

Кроме того, в это модели реализована довольно удобная функция отключения микрофона. Сам микрофон имеет складную конструкцию, поэтому если вы установите его в вертикальное положение — он сразу же выключится.

SteelSeries Arctis 1 Wireless

Гарнитура также совместима не только с компьютерами, но и с консолями PS4 и PS4 Pro. Наушники Cloud Stinger способны непрерывно работать до 17 часов, это позволит вам наслаждаться любимыми играми долгое время, не беспокоясь о заряде батареи.

SteelSeries Arctis 1 − это игровое устройство, представленное в черном корпусе с охватывающими амбушюрами. Модель использует метод крепления на оголовье, что обеспечивает удобную посадку: вы можете отрегулировать положение корпуса, отыскав наиболее комфортное положение.Выполнена модель в металлическом корпусе, что обеспечивает долговечность и износостойкость устройства. Благодаря мягкости амбушюр обеспечивается комфорт на протяжении всей игры.

SteelSeries Arctis 1 поддерживают звучание в диапазоне частот 20-20000 Гц, что позволяет достичь сбалансированного звучания с чистыми высокими и средними тонами и глубокими и мощными низкими тонами. Особенность наушников в поддержке беспроводного подключения, для чего модель использует радиоканал.

На корпусе устройства расположен микрофон с подвижным креплением, превращающим модель в полноценную гарнитуру. Вы можете отодвинуть микрофон назад, если не нуждаетесь в общении. Двунаправленный микрофон обладает шумоподавлением.

На одной чашек наушников находятся несколько элементов управления, позволяющих регулировать громкость, отключать микрофон, а также включать и приостанавливать проигрывание ваших любимых треков. Все необходимое всегда будет под рукой!

HyperX Cloud Flight

Наушники HyperX Cloud Flight удобны тем, что являются беспроводными. Их подключение к ПК происходит через ИК-порт на расстоянии до 20 м. При этом можно использовать и кабель для их подключения, который имеется в комплекте с наушниками.

А специальная технология делает их совместимыми с PS, что расширяет их игровые возможности.HyperX Cloud Flight закрепляются благодаря удобному оголовью, которое обеспечивает максимум комфорта во время длительной игры. Поворотные чаши наушников оснащены мягкими амбушюрами. Наушники HyperX Cloud Flight оборудованы съемным микрофоном с подвижным креплением.

Чувствительность микрофона составляет - 45 дБ, что предполагает четкость голосового общения. Мембраны наушников так же обладают повышенной чувствительностью в 106 дБ и сопротивлением в 32 Ом.

Это позволяет делать звук очень громким и при этом чистым, без дребезжания и шумов. Диапазон воспроизводимых наушниками частот колеблется в пределах 20 - 20000 Гц. Время автономной работы наушников при беспроводном подключении составляет 30 часов.

Corsair VOID PRO RGB Wireless Premium Gaming Headset

Модель VOID PRO RGB Wireless располагает сразу несколькими ключевыми преимуществами, которые несомненно достоинству оценят все поклонники хорошего, по-настоящему качественного звука. Устройство способно обеспечить отличное звучание и настоящий комфорт даже в процессе наиболее длительных внутриигровых марафонов. Кроме того, гарнитура может похвастаться исключительной надежностью, что традиционно и отличает девайсы Corsair от моделей конкурентов.Амбушюры наушников покрыты специальной сетчатой тканью и наполнены особой пеной с эффектом памяти, что создает эффект вентиляции и позволяет насладиться максимальным комфортом при пользовании. Наряду с этим, модель может похвастаться высокопрочной и долговечной конструкцией, которая не поддается износу даже после длительного пользования.

Corsair VOID PRO RGB Wireless оснащены высококлассными неодимовыми динамиками диаметром 50 мм. Они способны обеспечить исключительную точность и превосходное качество звучания во всех диапазонах: начиная от мощного глубокого баса и заканчивая чистейшими высокими частотами. Кроме того, устройство обладает интегрированной технологией Genuine Dolby Headphone 7.1, которая позволяет воспроизводить объемный, предельно реалистичный звук с идеально выверенным позиционированием. Это позволит вам с головой погрузится в сюжет любимой игры, наслаждаясь многоканальным звучанием превосходного качества, где каждая деталь передается мгновенно и предельно отчетливо.

Модель VOID PRO RGB Wireless оснащена современной системой RGB-подсветки, которая легко и интуитивно настраивается, а также имеет в своем арсенале широчайший спектр цветов.

Игровые наушники также комплектуются специальной станцией, которая существенно увеличивает их радиус действия. Она оснащена USB-портом для подключения передатчика, таким образом увеличивая дистанцию его беспроводной работы и позволяя этому компактному устройству всегда быть на виду.

Razer Nari Essential

Гарнитура VOID PRO RGB Wireless может похвастаться надежным и стабильным беспроводным подключением, функционируя на частоте 2,4 ГГц. Работая с минимальными задержками, устройство имеет довольно широкий радиус действия, достигающий 12 метров. При этом, гарнитура способна непрерывно функционировать в течение 16 часов, используя один заряд батареи. А еще устройство оснащено высококлассным передатчиком, который обеспечивает превосходное качество звукопередачи в различных условиях. Уже этих преимуществ достаточно, чтобы остановить свой выбор на Corsair VOID PRO RGB Wireless SE.

Технология THX Spatial Audio

Реалистичное объемное звучание, современные аудиотехнологии, превосходная эргономика и максимум комфорта при ношении - все это сочетают в себе беспроводные наушники Nari Essential, разработанные компанией Razer! С ними вы сможете насладиться качественным звуком и полной свободой действий, которая никак не ограничивается лишними проводами.Объемный звук, который симулируется в диапазоне 360° вокруг вас, также снизу и сверху - это то, чем технология THX Spatial Audio наделяет гарнитуру Nari Essential. Благодаря этому вы сможете отлично ориентироваться во время игры и максимально быстро реагировать на внутриигровые события. Теперь ваши наушники превратятся в ничто иное, как в настоящее оружие геймера. Вы будете примерно знать о том, где находится в данный момент противник и какие неприятные сюрпризы для вас он готовит.

Razer Nari Essential могут похвастаться не только высоким качеством звучания. Гарнитура имеет целый спектр эргономичных решений, разработанных инженерами Razer специально для вашего удобства. В первую очередь, речь идет об амбушюрах с охлаждающим гелем, который способствует резкому снижению генерации тепла в процессе длительных баталий. Наушники наполнены плотной пеной с эффектом памяти и покрыты мягким заменителем кожи, что обеспечивает еще больше комфорта в процессе пользования, практически не приглушая передаваемый аудиосигнал.

Беспроводное подключение гарнитуры функционирует в частотном диапазоне 2,4 ГГц, благодаря чему вы сможете насладиться качественным звуком без каких-либо задержек и искажений. К тому же, аккумулятор наушников способен непрерывно работать в течение 16 часов, поэтому Nari Essential всегда готова к настоящему игровому марафону.