Подборка лучших 24-дюймовых геймерских мониторов

2019-03-08, Автор - Ganibal; Продукт - ASUS VG248QE; [117]
В жизни каждого геймера наступает момент, когда он решает поменять монитор. Но при выборе монитора, не стоит бросаться на все подряд, ведь если ты выбираешь игровой монитор, то следует учитывать разрешение, время отклика, максимальную частоту обновления и даже диагональ. Многие скажут чем больше монитор тем лучше, а вот и не так. Идеальным размером для геймера подходит 24 дюймовый монитор. Спросите почему? Для начала обратите внимание, на каких мониторах играют профессиональные геймеры, а после чего делайте выводы. Поэтому мы собрали подборку среди лучших 24-дюймовых геймерских мониторов с максимальной частотой обновления 144 Гц.

ASUS VG248QE

Монитор ASUS VG248QE - предназначен в первую очередь для геймеров. Частота обновления изображения у него выше, чем у стандартных мониторов, и равна 144 Гц. Также для полного погружения в современную графику FullHD используется технология динамического повышения контрастности (80М:1). Качество воспроизведения видео значительно возрастает с помощью возможности повышения точности цвета, а также оптимизации настроек яркости (максимально доступно 350 кд/м²), контраста экрана и резкости. Пиксели откликаются за 1 мс, что в динамичном режиме не позволяет появляться тени изображения и сохраняет его четкость. Asus VG248QE имеет встроенную систему динамиков с мощностью 4 Вт. Дополнительно он оснащен системой безопасности "kensington lock", что позволяет надежно крепить его к стене. Если же вы установите монитор на подставку, то у вас появится возможность отрегулировать не только угол наклона дисплея, но и его высоту относительно уровня глаз.

BenQ ZOWIE XL2411P

Монитор BenQ ZOWIE XL2411P - в данной модели применена матрица TN размером 24 дюйма по диагонали. Разрешение составляет 1920 × 1080 пикселей (формат Full HD). Панель характеризуется яркостью 350 кд/м2 и контрастностью 1000:1 (динамическая контрастность достигает 12 000 000:1). Монитор обладает временем отклика в 1 мс и частотой обновления 144 Гц. Реализована технология Black eQualizer, которая делает тёмные участки изображения более контрастными и яркими, но не засвечивает остальную картинку. Функция Color Vibrance предоставляет 20 уровней настроек на выбор: пользователи смогут настроить монитор так, как это нужно для конкретной игры или задачи. Особая форма рамки экрана помогает уменьшить отражение света от его поверхности, чтобы пользователю ничего не мешало сосредоточиться на игровом процессе. Регулируемая подставка позволяет изменять высоту и угол наклона монитора одним пальцем. Кроме того, можно переводить панель из альбомной ориентации в портретную. Устройство оборудовано разъёмами DisplayPort, DVI-DL и HDMI, а также 3,5-миллиметровым гнездом для наушников. Реализованы технологии Low Blue Light‎ и Flicker-free для снижения нагрузки на зрительный аппарат.

MSI Optix G24C

Монитор MSI Optix G24C - имеет вогнутую форму: радиус кривизны составляет 1800R, что позволяет лучше ощутить эффект присутствия. Все в этой игровой машине «заточено» на результат. Время отклика пикселя – 1 мс, быстрая смена кадров не оставляет за собой «шлейфа» при динамических сценах, контрастность - 3000:1, она позволит наилучшим образом отображать оттенки и полутона, угол обзора в 178°/178° – это то, что позволит вам при любом положении наблюдать четкую картинку без искажений. Цветовой охват sRGB в MSI Optix G24C составляет 100% - все цвета будут доступны вашему восприятию, вы получаете не просто объемное и реалистичное и четкое благодаря разрешению 1920x1080 и плотности пикселей в 93 ppi, но и красочное изображение.

Samsung C24FG73FQI

Монитор Samsung C24FG73FQI - ощутите невероятные эмоции от просмотра или работы с изогнутым монитором Samsung C24FG73FQI. Линия изгиба монитора создает более широкое поле зрения, повышает глубину восприятия картинки и сводит к минимуму отвлечения по периферии. Таким образом, любимое ТВ-шоу, гоночная игра и другой медиа-контент подарят совершенно иной, незабываемый опыт. Используемая VA-матрица на квантовых точках и технология подсветки обеспечивают равномерность черного цвета по всей площади, без видимых засветов. Высокая статическая контрастность обеспечит удобную работу с текстом и яркие цвета в насыщенных сценах. Технология AMD FreeSync обеспечивает синхронизацию частоты обновления изображения с покадровой частотой PC, что минимизирует задержку вывода, снижает эффект наложения кадров и подвисание изображения во время игры. Специальный игровой режим обеспечивает оптимизацию параметров изображения в соответствии с жанром игры.

Iiyama G-Master GB2560HSU-1

Монитор Iiyama G-Master GB2560HSU-1 - известный как Red Eagle, является конкурентным преимуществом, которое вам нужно, чтобы раскрыть свой полный игровой потенциал, независимо от того, что вы предпочитаете: RTS, FPS, MOBA и MMO. Вооружившись технологией FreeSync, частотой обновления 144 Гц и временем отклика 1 мс, вы можете забыть о эффектах ореола или проблемах размытия. Возможность регулировки яркости и темных оттенков с помощью функции Black Tuner обеспечивает большую производительность просмотра в затемненных областях, никто не проскочит мимо Вас.

AOC C24G1

Монитор AOC C24G1 - создавался для геймеров. Он позволит получать еще больше удовольствия от игрового процесса. При разработке этого монитора учитывались потребности геймеров, специалисты смогли реализовать передовые решения. Диагональ дисплея составляет 23.6 дюйма. Максимальное разрешение выводимого изображения – 1920x1080 пикселей. Экран монитора AOC C24G1 получил изогнутую форму. Дополнительно толщина рамок была уменьшена до минимума, за счет чего обеспечивается максимальное погружение в игровой процесс. Заявленное время отклика пикселя – 1 мс. За счет этого не происходит смазывание изображения при быстрой смене сцен. Частота обновления при максимальном разрешении – 144 Гц. Вы оцените превосходную картинку на экране. Углы обзора у матрицы максимальные – по 178 градусов в двух плоскостях. Благодаря этому под наклоном изображение не выцветает. На дисплей наносится матовое покрытие, оно исключает появление бликов на экране. Монитор получил набор основных портов – DisplayPort, VGA, HDMI в количестве двух штук. Разъемы используются для подключения техники к источнику сигнала.

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