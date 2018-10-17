Подборка лучших беспроводных наушников вкладышей

InterStep SBH-520

Любители послушать музыку вне дома часто сталкивались с проблемой заключаемая в проводах. Вечные распутывания, замывания в области соединения и прочие неудобства. К счастью есть решение проблемы, и это беспроводные наушники вкладыши. Очень удобные, компактные и провода не мешают. Поэтому мы представляем вам подборку беспроводных наушников вкладышей.

QCY Q29

Наушники InterStep SBH-520 - это наушники черного цвета заставят вас полностью погрузиться в мир музыки. При этом никаких путающихся проводов, наушники подключаются к смартфону или планшету через Bluetooth. Радиус действия такой связи составляет до 10 метров. Чтобы наушники работали без перерыва на протяжении 4.5 часов, им необходима подзарядка, которую обеспечивает станция-футляр и кабель USB. Особого крепления у наушников также не предусмотрено. Они удерживаются в ушах за счет специальной формы амбушюр, находящихся в комплекте.

Motorola Stream

Наушники QCY Q29 - это выбор для меломанов, которые хотят избавиться от проводов. Модель выполнена в сером цвете. Формат звуковой схемы – 2.0, обеспечивается объемное звучание. Амбушюры вакуумного типа и устанавливаются в слуховой канал. Они создают шумоизоляцию, снижается выраженность внешних звуков. Наушники QCY Q29 Pro оснащаются встроенными аккумуляторами для питания. Время автономной работы – 2.5 часа.

KREZ PULZ EP02

Наушники Motorola Stream - эта гарнитура выполнена в черном корпусе. Наушники подойдут для проведения тренировок и повседневного использования. Они полностью лишены проводов, подключение происходит через Bluetooth версии 4.1. В конструкцию встраиваются аккумуляторы для автономной работы. От одного заряда наушники могут функционировать до 6 часов. Наушники можно использовать в качестве гарнитуры. Есть кнопка для ответа и завершения звонка, регулятор громкости.

Elari NanoPods

Наушники KREZ PULZ EP02 - Удобные, легкие и практичные беспроводные наушники KREZ PULZ EP01 с микрофоном окажутся приятной находкой для любителей функциональных устройств и активного образа жизни. Издают прекрасное звучание и легко синхронизируется с телефоном, обеспечивают доступ ко всем звонкам и уведомлениям. Имеют автономную зарядку-футляр.

Наушники Elari NanoPods - Bluetooth стереогарнитура Elari NanoPods выполнена в белом корпусе, чем привлекает внимание: такая гарнитура будет всегда удобна и уместна. Особенность наушников в дизайне True Wireless: элементы лишены проводов и используют для связи с устройством только канал Bluetooth 4.2 +EDR. Наушники формата 2.0 обладают чувствительностью 90 дБ, благодаря чему они улавливают даже самые незаметные звуки. Вставные амбушюры надежно фиксируются в ушной раковине, поэтому они не выпадают, а значит риск их потери минимизирован. Поддержка наушниками Elari NanoPods звукового диапазона 20-20000 Гц способствует тому, чтобы вы слышали звуки на любых частотах: это и низкие басы и высокие тональности, которые составляют качественный звук.