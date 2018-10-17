Подборка лучших беспроводных наушников вкладышей

2018-10-17, Автор - Ganibal; Продукт - InterStep Наушники InterStep SBH-520; [131]
Любители послушать музыку вне дома часто сталкивались с проблемой заключаемая в проводах. Вечные распутывания, замывания в области соединения и прочие неудобства. К счастью есть решение проблемы, и это беспроводные наушники вкладыши. Очень удобные, компактные и провода не мешают. Поэтому мы представляем вам подборку беспроводных наушников вкладышей.

InterStep SBH-520

Наушники InterStep SBH-520 - это наушники черного цвета заставят вас полностью погрузиться в мир музыки. При этом никаких путающихся проводов, наушники подключаются к смартфону или планшету через Bluetooth. Радиус действия такой связи составляет до 10 метров. Чтобы наушники работали без перерыва на протяжении 4.5 часов, им необходима подзарядка, которую обеспечивает станция-футляр и кабель USB. Особого крепления у наушников также не предусмотрено. Они удерживаются в ушах за счет специальной формы амбушюр, находящихся в комплекте.

QCY Q29

Наушники QCY Q29 - это выбор для меломанов, которые хотят избавиться от проводов. Модель выполнена в сером цвете. Формат звуковой схемы – 2.0, обеспечивается объемное звучание. Амбушюры вакуумного типа и устанавливаются в слуховой канал. Они создают шумоизоляцию, снижается выраженность внешних звуков. Наушники QCY Q29 Pro оснащаются встроенными аккумуляторами для питания. Время автономной работы – 2.5 часа.

Motorola Stream

Наушники Motorola Stream - эта гарнитура выполнена в черном корпусе. Наушники подойдут для проведения тренировок и повседневного использования. Они полностью лишены проводов, подключение происходит через Bluetooth версии 4.1. В конструкцию встраиваются аккумуляторы для автономной работы. От одного заряда наушники могут функционировать до 6 часов. Наушники можно использовать в качестве гарнитуры. Есть кнопка для ответа и завершения звонка, регулятор громкости.

KREZ PULZ EP02

Наушники KREZ PULZ EP02 - Удобные, легкие и практичные беспроводные наушники KREZ PULZ EP01 с микрофоном окажутся приятной находкой для любителей функциональных устройств и активного образа жизни. Издают прекрасное звучание и легко синхронизируется с телефоном, обеспечивают доступ ко всем звонкам и уведомлениям. Имеют автономную зарядку-футляр.

Elari NanoPods

Наушники Elari NanoPods - Bluetooth стереогарнитура Elari NanoPods выполнена в белом корпусе, чем привлекает внимание: такая гарнитура будет всегда удобна и уместна. Особенность наушников в дизайне True Wireless: элементы лишены проводов и используют для связи с устройством только канал Bluetooth 4.2 +EDR. Наушники формата 2.0 обладают чувствительностью 90 дБ, благодаря чему они улавливают даже самые незаметные звуки. Вставные амбушюры надежно фиксируются в ушной раковине, поэтому они не выпадают, а значит риск их потери минимизирован. Поддержка наушниками Elari NanoPods звукового диапазона 20-20000 Гц способствует тому, чтобы вы слышали звуки на любых частотах: это и низкие басы и высокие тональности, которые составляют качественный звук.

Комментарии:
В сеть утекли цены на флагманский смартф...
В сеть утекли цены на флагманский смартфСетевые источники поделились информацией о ценах на флагманский смартфон OnePlus 6T, который будет официа...
Облагородь придомовую территорию своими ...
Облагородь придомовую территорию своими Современные жители городов частенько задумываются о приобретении загородного дома, либо коттеджа. Согласи...
Хочешь собрать мощный компьютер? Восполь...
Хочешь собрать мощный компьютер? ВоспольСегодня практически у каждого в доме есть свой компьютер. Однако большинство пользователей забывает о том...
Ванная комната с окном - идеи дизайна...
Ванная комната с окном - идеи дизайна ...
Обзор и тесты NVIDIA Shield. Лучший меди...
Обзор и тесты NVIDIA Shield. Лучший медиВ рамках «Лаборатории» мы проводили детальное тестирование ...
Швейцарские смарт часы Montblanc Summit ...
Швейцарские смарт часы Montblanc Summit Montblanc Summit 2 являются первыми смарт часами с процессором Snapdragon Wear 3100. Дизайн часов вдохнов...
Babahu X1 делает шаг вперед...
Babahu X1 делает шаг впередВ последнее время можно заметить тотальный рост современных технологий — компании постоянно выпускают как...
Huawei Mate 20 стоит 48 тысяч рублей...
Huawei Mate 20 стоит 48 тысяч рублейНа территории России вскоре начнут продавать новый смартфон Huawei Mate 20, который оказался весьма привл...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор и тесты NVIDIA Shield. Лучший медиаплеерОбзор и тесты NVIDIA Shield. Лучший медиаплеер
Обзор CARCAM R2. Недорогой видеорегистратор с GPS и Wi-FiОбзор CARCAM R2. Недорогой видеорегистратор с GPS и Wi-Fi
Обзор APC Back-UPS BV800I-GR. Линейно-интерактивный ИБПОбзор APC Back-UPS BV800I-GR. Линейно-интерактивный ИБП
Обзор Jinga Pass Plus. Недорогой смартфон с поддержкой бесконтактных платежейОбзор Jinga Pass Plus. Недорогой смартфон с поддержкой бесконтактных платежей
Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A9 (2018) 128 ГБ (SM-A920FZIDSER)Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A9 (2018) 128 ГБ (SM-A920FZIDSER)
Предварительный обзор Huawei Enjoy 9 Plu...
Предварительный обзор Huawei Enjoy 9 PluБуквально лет пять назад все говорили о том, что диагональ дисплея в 3,5 дюйма является наиболее оптималь...
Обзор Bomber. Зарабатываем на ракетах...
Обзор Bomber. Зарабатываем на ракетахБольшая часть современных казуальных игр кажутся скучными и не очень интересными по целому ряду причин. Г...
Обзор ноутбуков ASUS TUF Gaming FX505, A...
Обзор ноутбуков ASUS TUF Gaming FX505, AПока вся играющая молодежь столицы с упоением тестировала новые игры на «Игромире-2018», за кулисами само...
Предварительный обзор Cooler Master Cont...
Предварительный обзор Cooler Master ContКомпания Cooler Master запустила на просторах Kickstarter совершенно невероятный проект под названием Coo...
Обзор The Swindle. Отличная игра про сти...
Обзор The Swindle. Отличная игра про стиВ последнее время, и я не перестану это повторять, разработчики инди-проектов делают намного более интере...
Предварительный обзор Creative Sound Bla...
Предварительный обзор Creative Sound BlaДлительное время разработчики игровой периферии активно избегали консоли. Рынок был не очень развит, да и...
Обзор Bouncemaster. Шикарная игра...
Обзор Bouncemaster. Шикарная играНа  современном рынке казуальных игр есть большая проблема с отсутствием новых ярких идей. Большая часть ...
Предварительный обзор Thermaltake View 3...
Предварительный обзор Thermaltake View 3Компьютерные корпусы давно перестали быть чем-то обычным. Сейчас пользователи покупают настоящие произвед...
Предварительный обзор SteelSeries Rival ...
Предварительный обзор SteelSeries Rival Рынок игровой периферии давно перестал быть чем-то простеньким и недорогим. Геймеры хотят получить от пер...
Honor представила премиальный смартфон H...
Honor представила премиальный смартфон H10 октября в Москве прошла презентация смартфона Honor 8X. Модель позиционирует себя, как премиальный сма...
Предварительный обзор Alienware m15. Шик...
Предварительный обзор Alienware m15. ШикВ последнее время игровых ноутбуков стало все меньше — то производители прямо каждый день выпускали новые...
Обзор Battlerite Royale. Королевская бит...
Обзор Battlerite Royale. Королевская битКоролевские битвы пользуются бешеной популярностью среди геймеров — каждый хочет получить удовольствие от...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor