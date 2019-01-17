Подборка лучших мониторов с частотой 144ГЦ

2019-01-17, Автор - Ganibal; Продукт - ASUS ROG Strix XG27VQ; [87]
Ни для кого не станет новостью, то что частота обновления в мониторах является одной из основных составляющих функций в мониторе. Чем больше герц в мониторе тем лучше - скажут заядлые геймеры, и они будут правы. Поэтому мы подготовили топ лучших мониторов с частотой 144Гц.

ASUS ROG Strix XG27VQ

Монитор ASUS ROG Strix XG27VQ - в основе данного монитора лежит изогнутая VA-матрица с радиусом кривизны 1800 мм и разрешением 1920x1080 пикселей, а его ключевыми особенностями являются высокая частота обновления и поддержка технологии синхронизации AMD FreeSync. ASUS ROG Strix XG27VQ обладает 72-процентным охватом цветовой палитры NTSC, характеризуется яркостью 300 кд/м², статической контрастностью 3000:1 и временем отклика 4 мс (от серого к серому). Углы обзора составляют 178° по горизонтали и вертикали. Благодаря технологии AMD FreeSync частота обновления экрана может динамически меняться в диапазоне от 48 до 144 Гц. Кроме того дисплей поддерживает функцию Extreme Low Motion Blur, минимизирующую размытие изображения в динамичных сценах.

Viewsonic XG2402

Монитор Viewsonic XG2402 - игровой монитор Full HD с частотой обновления 144 Гц, временем отклика 1 мс и поддержкой технологии FreeSync. Хорошая поддержка базовых функций делает его эффективным решением для геймера, делающего первые шаги на киберспортивной сцене. Этот игровой монитор со сверхмалым временем отклика поможет вам всегда быть на шаг впереди противников. Плавно меняющееся изображение, не подверженное рывкам и тирингу, делает игровой процесс предсказуемым даже в наиболее насыщенных действием сценах. XG2402 поддерживает оптимизированные настройки для игроков (например, режим для шутеров и режим ColourX), а также три пользовательских режима, хранящие сведения о разнообразных настройках, включая 22 уровня стабилизации черного, 5 уровней оперативности отклика и многое другое.

MSI Optix G27C2

Монитор MSI Optix G27C2 - 27-дюймовый изогнутый монитор, характеризующийся радиусом кривизны панели 1800R (1,8 м), 85-процентным охватом цветового пространства NTSC, частотой обновления 144 Гц и углами обзора 178°/178°. Разрешение экрана монитора составляет 1920 × 1080 точек, максимальные уровни яркости и контрастности соответственно равны 300 кд/м² и 3000:1. Время отклика Optix G27C при переходе от серого к серому составляет 1 мс, от чёрного к белому — 8 мс. Для получения видеосигнала могут использоваться интерфейсы DisplayPort, HDMI и DVI-D.

Samsung C24FG73FQI

Монитор Samsung C24FG73FQI - Изогнутый монитор Samsung C24FG73FQI создан на основе нанокристаллов (QLED-подсветка матрицы). Это обеспечивает низкое энергопотребление (всего 59 Вт при работе), высокую яркость и контрастность изображения. Технология AMD FreeSync синхронизирует частоту обновления экрана с покадровой частотой компьютера. Это предупреждает подвисание и наложение кадров. Samsung C24FG73FQI легко подстроить под нужды любого пользователя: он регулируется по высоте, может использоваться в портретном режиме, изменяется угол наклона.

AOC C24G1

Монитор AOC C24G1 - данный монитор обладает изогнутой до 1500R безрамной панелью VA с разрешением Full HD и с эргономичной подставкой. Он совмещает в себе частоту обновления экрана в 144 Гц, время отклика в 1 мс и технологию AMD FreeSync. В технологии Flicker-Free AOC применяется система подсветки на основе сглаженного постоянного тока, снижая мерцание изображения. При максимально сниженной нагрузке и усталости глаз вы сможете насладиться длительным игровым марафоном с комфортом.

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