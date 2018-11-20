Подборка лучших планшетов 2018 года

2018-11-20, Автор - Ganibal; Продукт - Apple iPad (2018) 128Gb Wi-Fi; [97]
На сегодняшний день планшеты не смотря на их размеры, до сих пор остаются актуальным девайсом. Ведь некоторые планшеты по функциональностям обгоняют современные ноутбуки и нетбуки. Поэтому мы подготовили для вас подборку лучших планшетов 2018 года.

Apple iPad (2018) 128Gb Wi-Fi

Планшет Apple iPad (2018) 128Gb Wi-Fi - данный планшет представляет собой настоящее произведение искусства в мире высоких технологий. От его утонченного дизайна и "вкусного" функционала придет в абсолютный восторг даже самый капризный пользователь. На лицевой панели Apple iPad 2018 Wi-Fi располагается 9.7-дюймовый экран, в основу которого легла матрица IPS. Вас ждут хорошие углы обзора и качественная цветопередача изображения, разрешение которого равняется 2048x1536 пикселей. Высокая плотность пикселей, равняющаяся 264 ppi, способствует комфортному зрительному восприятию независимо от длительности непрерывного использования планшета. Защитное покрытие, присутствующее на экране, убережет его от царапин и потертостей.

Samsung Galaxy Tab A 10.5 SM-T595 32Gb

Планшет Samsung Galaxy Tab A 10.5 SM-T595 32Gb - этот планшет подойдет для запуска игр, работы, учебы, просмотра мультимедийного контента. Вы оцените широкие возможности применения планшета и отличные характеристики. Диагональ дисплея у устройства составляет 10.5 дюйма при разрешении 1920x1200 пикселей. Изображение яркое и насыщенное, работать с планшетом Samsung GALAXY Tab A 32 ГБ 3G, LTE действительно приятно. Установлен процессор Qualcomm Snapdragon 450 с восьмью ядрами с тактовой частотой 1.8 ГГц. Он обеспечивает отличную производительность планшета. Обработкой графики занимается ускоритель Adreno 506. Достоинством можно назвать наличие модуля мобильной связи. Удается выходить в Интернет через сети 3G или 4G.

MediaPad M5 10.8 64Gb LTE

Планшет Huawei MediaPad M5 10.8 64Gb LTE - этот планшет скрасит скуку во время томительного ожидания в очереди, в перелете или в долгой поездке. Это компактное высокотехнологичное устройство благодаря своим небольшим размерам (258.7x171.8x7.3 мм) и минимальному весу, не превышающему 400 г, сможет сопровождать вас в любой ситуации. Планшет Huawei MediaPad M5 10 заключен в надежный и долговечный металлический корпус утонченного серого цвета. Практически всю лицевую панель устройства занимает 10.8-дюймовый экран с потрясающим разрешением 2560x1600 пикселей. Благодаря такому формату картинка на дисплее приятно удивит вас своей безупречной четкостью и отличной детализацией. IPS-матрица обеспечила экран хорошими углами обзора и приближенной к реалистичной цветопередачей.

Microsoft Surface Go 128Gb

Планшет Microsoft Surface Go 128Gb - это новый планшет от компании Microsoft идеально подходит для любых ежедневных задач, предоставляя лёгкость и компактность планшета и высокую скорость и производительность ноутбука. Удобная и лёгкая форма позволяет с лёгкостью поместисть Surface Go в обычную сумку. Вес планшета составляет всего 522 грамма, оставляя ощущение его полнейшего отсутствия. Поднять Surface Go одной рукой сможет даже ребёнок. 10-дюймовый экран с разрешением 1800x1200 пикселей позволит с головой окунуться в любимый журнал или книгу, а основная память на 64 или 128 гигабайт обеспечит сохранность любого количества файлов.

Lenovo Tab 4 Plus TB-8704X 64Gb

Планшет Lenovo Tab 4 Plus TB-8704X 64Gb - это стильное и функциональное устройство, сочетающее в себе премиальный дизайн и современные технологии. FHD дисплей с насыщенным изображением имеет широкий угол обзора и прекрасно подходит для просмотра видео. Благодаря технологии Dolby Atmos планшет обеспечивает превосходное звучание и превращается в мобильный центр развлечений. Мощный процессор легко справится с любой поставленной задачей, а сканер отпечатка пальца надежно защитит все Ваши данные.

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