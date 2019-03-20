Подборка лучших смартфонов на чипсете Snapdragon 845

2019-03-20, Автор - Ganibal; Продукт - Xiaomi Mi Mix3; [70]
Выбирая топовый смартфон для развлечений мы обращаем внимание на процессор и количество оперативной памяти, так как это одни из показателей скорости и отзывчивости смартфона. Недавно только анонсировали супер быстрый процессор Qualcomm Snapdragon 855, но Qualcomm Snapdragon 845 еще не изжил себя и ни как не уступает своему старшему брату. Сегодня мы хотим вам продемонстрировать подборку самых лучших смартфонов, работающих на процессоре Qualcomm Snapdragon 845, по мнению МегаОбзор.

Xiaomi Mi Mix3 6/128GB

Смартфон Xiaomi Mi Mix3 6/128GB - оснащён скруглёнными углами и AMOLED-экраном 6.39 с разрешением 2340x1080, обеспечивающим максимальный угол обзора. Дисплей позволяет рассмотреть небольшие элементы с любого расстояния, надёжно предохранив глаза пользователя от перенапряжений. С прибором можно записывать видеоролики в разрешении 3840x2160. Данный товар также отлично подойдёт для фотосъёмки при любой освещённости – применение технологии четырёхкратного биннинга гарантирует высочайшее качество снимков даже при плохом освещении. Смартфон укомплектован восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 845 с максимальной тактовой частотой 2,8 ГГц. За высокое качество просматриваемых фильмов отвечает современный видеопроцессор Adreno 630. Мощный несъёмный аккумулятор ёмкостью 3200 мАч обладает функцией быстрой зарядки «Quick Charge 3.0». Беспроводная зарядка стандарта Qi позволяет применять с телефоном любые зарядные устройства мощностью до 10 Вт.

OnePlus 6T 8/128GB

Смартфон OnePlus 6T 8/128GB - высокопроизводительный смартфон с экраном, поддерживающим разрешение стандарта Full HD. Аппарат имеет металлический корпус со стеклянными панелями Gorilla Glass, улучшающими защиту электронной начинки от внешних повреждений. Доступ к хранящейся в памяти смартфона информации осуществляется через сканер отпечатка пальца Screen Unlock, встроенный в экран. OnePlus 6T оборудован двумя основными камерами на 16 Мп и 20 Мп. В каждой установлен объектив с диафрагмой f/1.7, который позволяет запечатлеть яркие моменты и динамичные сцены. Интегрированный модуль «искусственного интеллекта» анализирует обстановку и выбирает оптимальные настройки съемки.

LG G7 ThinQ 64GB

Смартфон LG G7 ThinQ 64GB - выполнен в стиле стеклянного сэндвича – металлический каркас и две стеклянные панели. Стекло имеет защиту Corning Gorilla Glass 5. Производитель не забыл позаботится и о защите от воды и пыли по стандарту IP68. Кроме того, смартфон получил сертификат MIL-STD 810G. На левом торце расположены кнопки регулировки громкости и клавиша для вызова Google Assistant. Снизу стандартный разъем под наушники, микрофон, USB Type-C и отверстия под динамик. Сверху дополнительный микрофон и гибридный лоток под nanoSIM и microSD карту. На правой боковой части расположена только кнопка питания. Соотношение экрана к корпусу составляет 82,97%. Матрица экрана создана по технологии IPS LCD RGBW или, как ее называет компания-производитель, Super Bright Display. Технология позволила добиться высочайшего уровня яркости в 1000 нит и 100% охват цветового пространства DCI-P3. LG G7 ThinQ оснащен основным модулем с обычной и широкоугольной камерами. Оба датчика IMX 351 с разрешением 16 Мп, но углы обзора и диафрагмы разные – 71 и 107 градусов, f/1.6 и f/1.9 соответственно. Селфи камера располагает 8 Мп модулем с углом обзора 80 градусов и апертурой f/1.9.

Sony Xperia XZ2 Compact

Смартфон Sony Xperia XZ2 Compact - этот смартфон стал первым в мире, способным записывать видео в формате 4K HDR (3840x2160). Кроме того, у камеры есть функция сверхзамедленной съемки в Full-HD-качестве с частотой 960 кадр/с, позволяющей увидеть то, что в обычной жизни невозможно заметить. Завораживающие ролики с разбивающимися предметами, вылетающими пулями и стрелами теперь можно создавать самому при помощи всего лишь смартфона. Разумеется, для того, чтобы это стало возможным, у Sony Xperia XZ2 Compact DS есть мощная аппаратная часть – восьмиядерный процессор, 4 ГБ оперативной памяти. Основная камера обладает матрицей на 19 Мп. Чтобы хранить видео и фото такого качества, встроено хранилище на 64 ГБ. Расширить его получится за счет установки SD-карты. Ее объем может достигать 400 ГБ. Поддержка NFC дает возможность использовать смартфон для оплаты, создания и чтения меток, а OTG служит для подключения к нему любой периферии и внешних носителей через USB-порт.

ASUS ZenFone 5Z 8/256GB

Смартфон ASUS ZenFone 5Z 8/256GB - это больше, чем просто смартфон. Это умный помощник во всех делах, наделенный инновационными системами искусственного интеллекта. Какие бы приложения вы ни запускали, он обеспечит высокую скорость работы и моментальную реакцию на все ваши действия. Он компактен и красив, а пользоваться им – одно удовольствие. Он создан для фотосъемки, причем для получения идеальных изображений от вас не потребуется прилагать каких-то усилий, ведь интеллектуальный ASUS ZenFone 5Z любит фото не меньше, чем вы сами! Сердцем ASUS ZenFone 5Z является флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 845 с технологией искусственного интеллекта AI Engine, который может похвастать высокой производительностью при низком энергопотреблении. Смартфон не нагревается даже при запуске самых «тяжелых» приложений, а мощности процессора хватит для любых задач. Кроме того, ASUS ZenFone 5Z наделен передовыми коммуникационными интерфейсами, поэтому с ним вы всегда будете на связи максимально удобным для вас образом.

Google Pixel 3 64GB

Смартфон Google Pixel 3 64GB - молниеносный смартфон с классными фотокамерами. В активе гаджета игровой чип Snapdragon, набор продвинутых фото-функций, кристально четкий дисплей P-OLED. Девайс работает под Android Pie. Поддерживается быстрая, беспроводная зарядки. Динамики выдают насыщенный стереозвук. Влагозащита IP68 дополняет передовые возможности аппарата. Современный 10 нм процессор экономит энергию батареи. Производительности хватает на тяжелые 3D-игры. Девайс умеет записывать 4К-видео. Bluetooth 5.0 с кодеком aptX HD порадует меломанов с беспроводными наушниками. Стеклянно-металлический Google Pixel 3 — выбор тех, кто в курсе мобильных трендов.

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