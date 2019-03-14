Подборка лучших водяных систем охлаждения

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Геймеры делятся на 2 типа людей, те кто радуется башенному кулеру и те которым по душе кулер с водяным охлаждением. Оба девайса хороши, все зависит только от качества устройства и производителя. Соответственно ценовая политика скачет от мала, до велика и поэтому можно угодить любому капризному геймеру. Сегодня мы подготовили для вас подборку лучших кулеров с водяным охлаждением по мнению

Thermaltake Water 3.0 Riing RGB 360

- отличается от всех остальных интегрированных жидкостных кулеров продвинутыми средствами управления. Интерфейс программы CAM открывает пользователю возможность тонкой настройки кулера, обеспечивающей оптимальную производительность даже во время самой напряженной игры. Все элементы кулера, включая насос, радиатор и вентиляторы, гарантируют надежное охлаждение.

Cooler Master MasterLiquid ML240R RGB

- может эффективно охлаждать даже разогнанные процессоры, работающие в условиях серьезной тепловой нагрузки, и отличается совместимостью с ЦПУ на сокетах sTR4, LGA 1156, AM3, LGA 1155 (и ряде других). Универсальная система жидкостного охлаждения выделяется своим презентабельным внешним видом, который был достигнут благодаря использованию многоцветной подсветки кулеров. Радиатор СЖО выполнен из алюминия, водоблок - из меди. Три 120-миллиметровых вентилятора системы жидкостного охлаждения Thermaltake Water 3.0 Riing RGB 360 могут работать как в автоматическом режиме, так и под вашим управлением: вы сможете самостоятельно выбирать для них скорость вращения в диапазоне 800-1500 об/мин. СЖО производит немного шума в процессе работы (до 26.4 дБ). Длина шланга, связывающего помпы и водоблок, равняется в этой модели 326 мм.

Deepcool Castle 280 RGB

- медь обладает высочайшей теплопроводностью, благодаря этому основание из чистой меди в Cooler Master MasterLiquid ML240R RGB проводит тепло от процессора в систему жидкостного охлаждения лучше любых других материалов. Это гарантирует, что ваш процессор останется холодным даже после многих часов игры. Мощная помпа быстро прогоняет воду по замкнутой системе, что способствует эффективному рассеиванию тепла и сохранению стабильной температуры. Система совместима со всеми процессорами Intel и AMD, включая процессоры на базе сокетов Intel LGA 2011-V3 и AM4. Мощные вентиляторы создают сильный поток воздуха, который быстрее рассеивает тепло от алюминиевых рёбер радиатора. Функция ШИМ позволяет системе подобрать наилучшую скорость вращения вентиляторов в зависимости от температуры в корпусе. Это помогает повысить производительность системы охлаждения и снизить уровень шума от её работы.

Deepcool CAPTAIN 240EX RGB

- продолжает экспериментировать с подсветкой комплектующих. На этот раз производитель выпустил модель процессорного СЖО Castle с многоцветной пиксельной подсветкой верхней части водоблока и вентиляторов. Одним из преимуществ серии Castle является возможность синхронизации их RGB LED-подсветки с таковой у других узлов ПК — материнских плат, видеокарт и т. д. Поддерживается отображение 16,7 млн оттенков и четырёх эффектов — динамическая смена цвета, «дыхание», «комета» и «смешение красок». Кроме того, заявлена совместимость с алгоритмами подсветки ASUS Aura и Gigabyte RGB Fusion.

- состоит из алюминиевого радиатора, черных непрозрачных трубок, по которым циркулирует жидкость, водоблока и двух кулеров 120x120 мм. Она служит для охлаждения процессора. Скорость вращения вентиляторов регулируется автоматически и может составлять от 500 до 1800 об/мин. Система рассчитана на длительную работу: время наработки на отказ кулера 50000 ч, а насоса – 120 000 ч. Особый интерес представляет подсветка Deepcool CAPTAIN 240EX RGB – за счет ее компьютер получает неповторимый вид. Настроить свечение можно по своему усмотрению.