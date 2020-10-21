Поддержка Dual-SIM Dual-5G может появиться в Nokia 8.3 5G через OTA

Dual-SIM Поддержка Dual-5G - это функция, которая характерна для многих китайских телефонов, которые работают на процессорах MediaTek Dimensity 1000/1000 +. Эта функция позволяет пользователям использовать сети 5G на обеих SIM-картах одновременно. Но телефоны на базе Snapdragon не поддерживают Dual-SIM Dual-5G.

Nokia 8,3 5G является одним из таких телефонов без поддержки Dual-SIM Dual-5G , но сообщалось , что он получит поддержку с обновлением в будущем. Компания Nokia сообщила, что обновление программного обеспечения позволит пользователям запускать обе (SIM-карты) на 5G.