Подробные характеристики Lenovo Legion Y90

Следующий игровой телефон от Lenovo будет называться Lenovo Legion Y90, и он только что появился на TENAA. Устройство, которое, по слухам, появится во всем мире как Legion 3 Pro, будет иметь большой экран с разрешением Full HD+, сверхтяжелый корпус и множество вариантов памяти.

Lenovo Legion Y90 имеет номер модели L71061 и оснащен 6,9-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2460 x 1080 пикселей, что идентично Legion 2 Pro. Частота ЦП указана как 2,995 ГГц, что соответствует тактовой частоте чипсета Snapdragon 8 Gen 1. Lenovo планирует выпустить Y90 как минимум с четырьмя вариантами оперативной памяти — 8 ГБ, 10 ГБ, 12 ГБ и 16 ГБ. Память будет 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. Аккумулятор указан на 2650 мАч, но это емкость одной из двух его ячеек, что указывает на общую емкость 5300 мАч. Размеры телефона составляют 177 х 78,1 х 10,9 мм, а вес — 252 грамма.