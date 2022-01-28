Подробные характеристики Lenovo Legion Y90

Следующий игровой телефон от Lenovo будет называться Lenovo Legion Y90, и он только что появился на TENAA. Устройство, которое, по слухам, появится во всем мире как Legion 3 Pro, будет иметь большой экран с разрешением Full HD+, сверхтяжелый корпус и множество вариантов памяти.

Lenovo Legion Y90 имеет номер модели L71061 и оснащен 6,9-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2460 x 1080 пикселей, что идентично Legion 2 Pro. Частота ЦП указана как 2,995 ГГц, что соответствует тактовой частоте чипсета Snapdragon 8 Gen 1. Lenovo планирует выпустить Y90 как минимум с четырьмя вариантами оперативной памяти — 8 ГБ, 10 ГБ, 12 ГБ и 16 ГБ. Память будет 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. Аккумулятор указан на 2650 мАч, но это емкость одной из двух его ячеек, что указывает на общую емкость 5300 мАч. Размеры телефона составляют 177 х 78,1 х 10,9 мм, а вес — 252 грамма.
Комментарии и отзывы Lenovo Legion Y90
Новый смартфон Lava Agni 5G…
Новый смартфон Lava Agni 5GКомпания Lava представила Agni 5G - первый индийский смартфон 5G, который был полностью разработан и прои…
Realme GT Neo2 появляется в других странах…
Realme GT Neo2 появляется в других странахRealme продолжает глобальное развертывание своего смартфона Realme GT Neo2 и теперь телефон выпущен еще в…
Xiaomi Mix Fold 2 будет использовать ультратонкий стеклянный…
Xiaomi Mix Fold 2 будет использовать ультратонкий стеклянныйВ марте Xiaomi официально представила свой первый складной смартфон Mi Mix Fold. Но компания теперь работ…
Смартфон iQOO 9 оценен в 630 долларов…
Смартфон iQOO 9 оценен в 630 долларовКомпания Vivo представила флагманский смартфон iQOO 9, который является более доступным вариантом старшей…
Новый Oppo K9x и выйдет 12 декабря…
Новый Oppo K9x и выйдет 12 декабряСмартфон Oppo из семейства K9 появился на TENAA на прошлой неделе, китайские информаторы утверждают, что …
Дата выхода и новые рендеры Samsung Galaxy S22 Ultra …
Дата выхода и новые рендеры Samsung Galaxy S22 Ultra Зарекомендовавший себя достоверными утечками информатор Джон Проссер поделился фотографиями флагманского …
Новые смартфоны TCL X20 SE и TCL 20A 5G…
Новые смартфоны TCL X20 SE и TCL 20A 5GTCL X20 SE и TCL 20A 5G сегодня были запущены в США. Оба телефона имеют тройные задние камеры и поддержив…
Oppo Find N сравнили с другими складными смартфонами. Фото…
Oppo Find N сравнили с другими складными смартфонами. ФотоАвторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал новые фотографии складного смартфона Oppo Find N, который …
Обзор Huawei nova 9. Лучшая камера в смартфоне до 39 990 рублей?Обзор Huawei nova 9. Лучшая камера в смартфоне до 39 990 рублей?
Обзор Philips Xenium E185. Кнопочный телефон с длительным временем автономной работыОбзор Philips Xenium E185. Кнопочный телефон с длительным временем автономной работы
Обзор Itel Vision 1 PRO 2/32. Недорогой смартфон с тройной камеройОбзор Itel Vision 1 PRO 2/32. Недорогой смартфон с тройной камерой
Обзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкойОбзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкой
Обзор realme C25 4/64 GB. Долгоиграющий бюджетный смартфон с тремя камерамиОбзор realme C25 4/64 GB. Долгоиграющий бюджетный смартфон с тремя камерами
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor